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1 час назад

Отели Анталии закрывают для туристов

RusTurkey.com

Продолжается спасательная операция, к которой подключились вылетевшие на помощь специалисты из других стран. Ситуация осложняется плохой погодой – снегом и минусовой температурой, которая с каждым часом оставляет все меньше шансов найти под завалами выживших.

Отели Анталии закрывают для туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Оставшиеся без крова часто вынуждены ночевать под открытым небом в холод – для них привозят теплые одеяла, палатки, еду и питье. По всей стране люди сдают кровь для выживших и высылают гуманитарную помощь

Власти решили временно перевезти пострадавших в отели в безопасные регионы страны, в том числе в курортную Анталию. Многие гостиницы специально открываются для приема людей из тех регионов, где трясет. Как рассказали журналистам издания"Страна" отельеры, неизвестно, сколько люди пробудут в гостиницах, но пока они там, в большинство из них отдыхающих заселять не будут.

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