Отели Анталии закрывают для туристов

Продолжается спасательная операция, к которой подключились вылетевшие на помощь специалисты из других стран. Ситуация осложняется плохой погодой – снегом и минусовой температурой, которая с каждым часом оставляет все меньше шансов найти под завалами выживших.
Оставшиеся без крова часто вынуждены ночевать под открытым небом в холод – для них привозят теплые одеяла, палатки, еду и питье. По всей стране люди сдают кровь для выживших и высылают гуманитарную помощь
Власти решили временно перевезти пострадавших в отели в безопасные регионы страны, в том числе в курортную Анталию. Многие гостиницы специально открываются для приема людей из тех регионов, где трясет. Как рассказали журналистам издания"Страна" отельеры, неизвестно, сколько люди пробудут в гостиницах, но пока они там, в большинство из них отдыхающих заселять не будут.