Отели Анталии закрывают для туристов

Продолжается спасательная операция, к которой подключились вылетевшие на помощь специалисты из других стран. Ситуация осложняется плохой погодой – снегом и минусовой температурой, которая с каждым часом оставляет все меньше шансов найти под завалами выживших.

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Оставшиеся без крова часто вынуждены ночевать под открытым небом в холод – для них привозят теплые одеяла, палатки, еду и питье. По всей стране люди сдают кровь для выживших и высылают гуманитарную помощь