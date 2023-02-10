Почему российские туристы предпочли на январские праздники поехать в Петербург

Как сообщает издание «Ведомости. Санкт-Петербург», с 3 по 5 января загрузка отелей достигала 83,4 – 89,1 %. Это выше, чем в гостиницах Москвы и Подмосковья. При этом средняя цена одной ночи в номере выросла в январе почти на 11 % и достигла 4407 рублей. Туристы выбирали Петербург, так как отменены большинство авиарейсов в Европу, существуют сложности с пересечением европейских границ, а кроме того, в Северной столице цены на отдых оказались дешевле, чем в Сочи. Этот город хоть и попал в топ самых популярных мест для посещения, но туристов в новогодние праздники там было меньше, чем в Петербурге. По мнению главы представительства федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) в Санкт-Петербурге Александра Маркова, существенную роль в увеличении посещаемости петербургских отелей сыграла отмена большинства авиарейсов в Европу и сложности с пересечением европейских границ. Ранее «ФедералПресс» писал, что первые туристы из Китая отправятся в Петербург в феврале. Фото: ФедералПресс / Татьяна Буторина