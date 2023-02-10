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1 час назад

В Карачаево-Черкесию за 20 миллионов рублей привлекут туристов

РИА "ФедералПресс"

Государство профинансирует Карачаево-Черкесию, чтобы поддержать туризм в регионе. Об этом сообщает правительство республики.

В Карачаево-Черкесию за 20 миллионов рублей привлекут туристов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Будет направлено 19,8 млн рублей для развития событийного туризма», – говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2022 году Карачаево-Черкесию стали посещать активнее, чем годом ранее, на 10%, турпоток составил 1,923 миллиона человек.

Под событийным туризмом понимают праздники, фестивали и другие мероприятия, интересные для гостей из других регионов. В Карачаево-Черкесии работает более 200 объектов размещения для туристов. Зимой сюда едут, чтобы кататься на лыжах, работает 30 трасс. Ранее «ФедералПресс» писал, что на Черное море начнет ходить рейсовый транспорт.

Новости путешествий,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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