В Карачаево-Черкесию за 20 миллионов рублей привлекут туристов

Государство профинансирует Карачаево-Черкесию, чтобы поддержать туризм в регионе. Об этом сообщает правительство республики.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин . В 2022 году Карачаево-Черкесию стали посещать активнее, чем годом ранее, на 10%, турпоток составил 1,923 миллиона человек.

Под событийным туризмом понимают праздники, фестивали и другие мероприятия, интересные для гостей из других регионов. В Карачаево-Черкесии работает более 200 объектов размещения для туристов. Зимой сюда едут, чтобы кататься на лыжах, работает 30 трасс. Ранее «ФедералПресс» писал, что на Черное море начнет ходить рейсовый транспорт.