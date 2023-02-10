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49 минут назад

Дальневосточные туркомпании готовятся к возобновлению турпотока из Китая

РЖД-Партнер

По словам руководителя краевого агентства по туризму Арсения Крепского, регион никогда не прекращал подготовку к возобновлению туристских обменов с Китаем. Край из года в год обновлял необходимые документы, формировал списки туроператоров, уполномоченных для работы в рамках межправительственного соглашения.

Дальневосточные туркомпании готовятся к возобновлению турпотока из Китая
Фото: РЖД-ПартнерРЖД-Партнер

Полноценно функционирует сфера гостеприимства. Единственный вопрос связан с необходимостью туркомпаний обновлять автобусные парки в преддверии возобновления потока туристов.

«Начиная с 2019 года у отдельных предприятий снижалась загрузка, транспорт устаревал, и его списывали. Новый необходимо закупать, но понятно, что сделать какие-то долгосрочные прогнозы по необходимому автобусному парку можно только при понимании, какой объем турпотока будет. Это тот процесс, который будет сопровождать возобновление туристических обменов», – сказал А. Крепский.

В Китае также ждут возобновления безвизовых туробменов с РФ, отметила генконсул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. «Россия – в двадцатке стран, куда туристы из Китая могут въезжать в групповом режиме в экспериментальном порядке. 6 февраля первые группы уже выехали из КНР в ряд стран, получили очень радушный прием со стороны хозяев», – сказал она.

Напомним, туристские обмены между соседними государствами прекратились в начале 2020 года. В 2019-м Россию посетили 1,5 млн китайских туристов, в том числе 1,2 млн – по безвизовому режиму. На Дальневосточный федеральный округ пришлось 18,6% въездного туризма из КНР.

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