Дальневосточные туркомпании готовятся к возобновлению турпотока из Китая

По словам руководителя краевого агентства по туризму Арсения Крепского, регион никогда не прекращал подготовку к возобновлению туристских обменов с Китаем. Край из года в год обновлял необходимые документы, формировал списки туроператоров, уполномоченных для работы в рамках межправительственного соглашения.

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Полноценно функционирует сфера гостеприимства. Единственный вопрос связан с необходимостью туркомпаний обновлять автобусные парки в преддверии возобновления потока туристов.

«Начиная с 2019 года у отдельных предприятий снижалась загрузка, транспорт устаревал, и его списывали. Новый необходимо закупать, но понятно, что сделать какие-то долгосрочные прогнозы по необходимому автобусному парку можно только при понимании, какой объем турпотока будет. Это тот процесс, который будет сопровождать возобновление туристических обменов», – сказал А. Крепский.

В Китае также ждут возобновления безвизовых туробменов с РФ, отметила генконсул КНР во Владивостоке Пяо Янфань. «Россия – в двадцатке стран, куда туристы из Китая могут въезжать в групповом режиме в экспериментальном порядке. 6 февраля первые группы уже выехали из КНР в ряд стран, получили очень радушный прием со стороны хозяев», – сказал она.