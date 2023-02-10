Ставрополь в 2022 году посетили более 150 тысяч туристов

В мэрии Ставрополя рассказали, что в 2022 году город посетили более 150 тысяч человек. Такая популярность обоснована тем, что здесь развита инфраструктура.

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Также в Ставрополе проводятся масштабные мероприятия, в том числе спортивные, в городе реализуют федеральные проекты по благоустройству.

В январе 2023 года город посетили 12 тысяч гостей, в том числе на январских каникулах – свыше 4 тысяч человек.