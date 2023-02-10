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1 час назад

Туриста из России депортируют из Таиланда за работу гидом

TourDom

Туристическая полиция Таиланда арестовала россиянина, который незаконно работал гидом на Пхукете. Его взяли с поличным в историческом центре с группой туристов из 11 наших соотечественников. «Оперативники» установили, что со своими клиентами он прошел по наиболее интересным для туристов местам – ранее они побывали возле Большого Будды, в храме Wat Chalong. А завершилась экскурсия в итоге задержанием, которая в программу не входила.

Туриста из России депортируют из Таиланда за работу гидом
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как оказалось, гид-нелегал сам находился в стране в статусе туриста, причем долгое время. Он четырежды выезжал в Малайзию, чтобы обновить право на безвизовое пребывание в Таиланде. Возможно, это и привлекло внимание.

«Ах он негодяй – провёл туристов по самым интересным туристическим местам... Реально преступник», – иронизируют подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». По тайским законам приезжим запрещено работать туристическими гидами. При помощи таких мер государство пытается сохранить рабочие места для своих граждан в основной для Таиланда сфере. Теперь гиду из России грозят штраф и депортация. «На чужую полянку зашел. Приезжают в другую страну и хотят своих правил».

Ранее TourDom.ru писал, что жители Пхукета жалуются на конкурентов из России, которые работают водителями и гидами, в прокате авто и ресторанах. По мнению местных, гости отбирают у них хлеб.

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