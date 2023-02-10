Названы сроки открытия авиасообщения между Калугой и Минском

«В 2021 году открыли на полтора месяца рейс, причем это выпало на новогодние праздники. И говорят, что низкая загрузка. Но это же абсурд, вы возьмите хотя бы полугодовой цикл. Только строителями [белорусскими, строящими жилье и социальные объекты в Калужской области — прим. "Калуги 24″] его можно было бы заполнить. А зимой, понятно, у них мертвый сезон. Месяц посчитали убытки и все отменили», — цитирует посла информагентство БЕЛТА.