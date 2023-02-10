Названы сроки открытия авиасообщения между Калугой и Минском

Прямой авиарейс Минск-Калуга могут запустить в апреле. Об этом 10 февраля сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Потемкин на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.
По его словам, договоренность с авиаперевозчиком властями Калужской области достигнута.
Напомним, авиасообщение Между Калугой и Минском уже существовало. Оно было открыто авиакомпанией «Азимут» в ноябре 2021 года. Однако через полтора месяца авиакомпания это направление закрыла. Дмитрий Крутой «Азимут» за это раскритиковал.
«В 2021 году открыли на полтора месяца рейс, причем это выпало на новогодние праздники. И говорят, что низкая загрузка. Но это же абсурд, вы возьмите хотя бы полугодовой цикл. Только строителями [белорусскими, строящими жилье и социальные объекты в Калужской области — прим. "Калуги 24″] его можно было бы заполнить. А зимой, понятно, у них мертвый сезон. Месяц посчитали убытки и все отменили», — цитирует посла информагентство БЕЛТА.
Владимир Потемкин посла поддержал:
«Помимо строителей есть огромный поток туристов, в том числе с целями оздоровления и лечения».
Напомним, возобновление авиасообщения в январе было анонсировано губернатором Владиславом Шапшой в интервью телеканалу «Беларусь 1». Но сроки тогда не назывались.