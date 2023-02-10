На туристов в Шерегеше напал воинственный глухарь: видео

Отдых на горнолыжном курорте Шерегеш для группы туристов из Новосибирска закончился дракой. Вот только соперником в этом поединке стал глухарь. Друзья пострадавшего успели снять на видео нападение птицы на одного из сноубордистов. Ролик появился в социальных сетях.

Дмитрий – путешественник из Новосибирска – остановился в лесу, чтобы покормить птицу. Но он не успел достать гостинец, ведь разъяренный глухарь напал на мужчину.

«Я был на сноуборде, начал подпрыгивать, чтобы немного отъехать, но упал», – рассказал Дмитрий «КП».

Когда товарищ Дмитрия подошел к месту происшествия, то попытался прогнать воинственного глухаря лыжными палками. Не с первого раза, но у него это получилось. Вероятнее всего, птицу разозлил сам факт пребывания чужаков на территории.