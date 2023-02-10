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33 минуты назад

На туристов в Шерегеше напал воинственный глухарь: видео

Мира Маркина

Отдых на горнолыжном курорте Шерегеш для группы туристов из Новосибирска закончился дракой. Вот только соперником в этом поединке стал глухарь. Друзья пострадавшего успели снять на видео нападение птицы на одного из сноубордистов. Ролик появился в социальных сетях.

Дмитрий – путешественник из Новосибирска – остановился в лесу, чтобы покормить птицу. Но он не успел достать гостинец, ведь разъяренный глухарь напал на мужчину.

«Я был на сноуборде, начал подпрыгивать, чтобы немного отъехать, но упал», – рассказал Дмитрий «КП».

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Когда товарищ Дмитрия подошел к месту происшествия, то попытался прогнать воинственного глухаря лыжными палками. Не с первого раза, но у него это получилось. Вероятнее всего, птицу разозлил сам факт пребывания чужаков на территории.

Ранее мы писали, где была выловлена щука-мутант.

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