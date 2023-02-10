Российское правительство поддержит строительство отелей

В Министерстве экономического развития России сообщили о подготовке проекта изменений в программе предоставления льготных займов для возведения отелей. В рамках программы нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется построить в стране более 20 тысяч новых номеров.

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Вскоре пройдет третий этап отбора гостиниц. В ведомстве обсудят изменение критериев, чтобы как можно большее число компаний могли взять кредит по программе. Особое внимание уделят строительству трех- и четырехзвездочных отелей. Об этом сообщает ТАСС.

Рассмотрят в Минэкономразвития и вопрос о включении в крупные программы субъектов малого и среднего бизнеса. Как отметил, руководитель Министерства Максим Решетников на XIV общем собрании ассоциации «НП «Опора» в туристический рынок входят и заведения общепита, гиды, кемпинги и так далее. Эту сферу тоже необходимо развивать. Так, например, в рамках нацпроекта около 8 млрд рублей направят на строительство модульных гостиниц.