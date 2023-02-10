Названы страны для пляжного отдыха с простым оформлением визы

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование с целью выяснить: куда россиянам проще всего полететь на море в феврале и марте. Собранной информацией компания поделилась с RT.

Наиболее доступным направлением эксперты назвали Египет.

«Перелет в обе стороны обойдется минимум в 29 тыс. рублей, а цены на номера в трехзвездочных отелях начинаются от 12 тыс. рублей за неделю», – сообщают аналитики.

По приезде в страну туристам необходимо оформить электронную визу. Ее наличие позволяет находиться в Египте до трех месяцев.

Не менее популярными и доступными сейчас остаются ОАЭ, Индия, Сейшельские острова, Мальдивы, а также Индонезия.