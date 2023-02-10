В Алжире ожидают большой поток российских туристов

В Алжире ожидают большой рост турпотока российских путешественников после запуска новых рейсов и упрощения визовых требований, передает РИА Новости со ссылкой на представителей местных туроператоров.
Отмечается, что в Алжире было уделено большое внимание увеличению потока туристов, что уже дало положительные результаты. Так, путешествовать в данную страну отправляются многие туристы из разных стран мира, например, из США, Португалии, Испании. Однако российские путешественники пока что не слишком активно рассматривают Алжир для отдыха.
Ранее посол Алжира Смаил Бенамара сообщил, что в марте текущего года количество прямых рейсов с Россией будет увеличено до четырех отправлений в неделю. На данный момент между Россией и Алжиром отправляется лишь два рейса в неделю.