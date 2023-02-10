В Алжире ожидают большой поток российских туристов

В Алжире ожидают большой рост турпотока российских путешественников после запуска новых рейсов и упрощения визовых требований, передает РИА Новости со ссылкой на представителей местных туроператоров.

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Отмечается, что в Алжире было уделено большое внимание увеличению потока туристов, что уже дало положительные результаты. Так, путешествовать в данную страну отправляются многие туристы из разных стран мира, например, из США, Португалии, Испании. Однако российские путешественники пока что не слишком активно рассматривают Алжир для отдыха.