Турист отсудил у авиакомпании компенсацию за сорванный перелет

Пассажир авиакомпании Nordwind, не успевший на стыковочный рейс в Анталью из-за позднего прилета, обратился к перевозчику за компенсацией ущерба. После отказа уладить спорный вопрос в досудебном порядке был подан иск в районный суд Оренбурга. По итогам разбирательства компанию обязали выплатить истцу свыше 200 тыс. руб., в том числе почти 139 тыс. руб. за купленные в Турцию билеты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Конфликт заключался в том, что из-за погодных условий вылет по маршруту Оренбург – Москва был сначала отменен, а потом заменен на рейс с отправлением из аэропорта Орска. Длительные ожидания и перевозка пассажиров на автобусе из одного города в другой привели к позднему вылету. В результате трое туристов не успели на запланированный стыковочный рейс Москва – Анталья и вынуждены были приобрести билеты на другое время.

Выиграть суд удалось во многом за счет заключения Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, которое признало требования истца законными и обоснованными. Суд посчитал неуважительной причину задержки рейса Орск – Москва. Из присужденной потерпевшему суммы почти 72 тыс. руб. – штраф за нарушение прав потребителя. Компенсация морального вреда оценена в 5 тыс. руб. По результатам рассмотрения дела исковые требования потребителя были изменены, отмечается в сообщении уполномоченного органа по защите прав потребителей.