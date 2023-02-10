Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 72.89EUR 78.32
Войти в почту
9 минут назад

Российская туристка была разочарована отдыхом на Пхукете из-за шумных китайцев

runews24.ru

Путешественница из России вместе с мужем посетила в Таиланде Пхукет и пришла к выводу, что отдых ей не понравился.

Россиянку разочаровал Пхукет из-за шумных китайцев
Фото: UnsplashUnsplash

Супруги в Таиланде отдыхали в четырехзвездочном отеле. Путевка обошлась возлюбленным в 268 тысяч рублей на двоих. Как отмечает туристка, стоимость отдыха не окупилась сервисом, статья была опубликована на «Дзене».

Россиянка была возмущена тем, что посетителям отеля необходимо платить за дополнительные услуги. В них входили тапочки и халаты в отеле и мини-бар, цены на напитки в котором указаны не были.

Отпуск россиян совпал с китайским Новым Годом. Туристы из Китая, по мнению путешественницы, очень шумные и говорливые. Праздничная программа в отеле для них предусмотрена не была, поэтому они часто слушали музыку в колонках или на телефоне.

Помимо этого девушка была возмущена размером порций еды и высокой стоимостью алкогольной продукции.

Все остальное в отдыхе девушку устроило. По ее мнению, Пхукет – это идеальное место для отпуска.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители