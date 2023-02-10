Россиянку разочаровал Пхукет из-за шумных китайцев

Путешественница из России вместе с мужем посетила в Таиланде Пхукет и пришла к выводу, что отдых ей не понравился.
Супруги в Таиланде отдыхали в четырехзвездочном отеле. Путевка обошлась возлюбленным в 268 тысяч рублей на двоих. Как отмечает туристка, стоимость отдыха не окупилась сервисом, статья была опубликована на «Дзене».
Россиянка была возмущена тем, что посетителям отеля необходимо платить за дополнительные услуги. В них входили тапочки и халаты в отеле и мини-бар, цены на напитки в котором указаны не были.
Отпуск россиян совпал с китайским Новым Годом. Туристы из Китая, по мнению путешественницы, очень шумные и говорливые. Праздничная программа в отеле для них предусмотрена не была, поэтому они часто слушали музыку в колонках или на телефоне.
Помимо этого девушка была возмущена размером порций еды и высокой стоимостью алкогольной продукции.
Все остальное в отдыхе девушку устроило. По ее мнению, Пхукет – это идеальное место для отпуска.