Посол России в Пекине Игорь Моргулов считает, что с прекращением пандемии и восстановлением отрасли туристический поток между РФ и КНР будет внушительным, сообщает РИА Новости.

"Мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с российской стороны какие-либо препятствия для таких поездок отсутствуют", - заявил Моргулов.

Он добавил, что несмотря на то, что пока массовые поездки россиян в Китай остаются под ограничениями, в посольстве надеются на скорейшее снятие всех преград с китайской стороны. Ранее стало известно, что Китай в экспериментальном режиме возобновил туристические поездки для организованных групп путешественников с 6 февраля.