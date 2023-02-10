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28 минут назад

Посол России считает, что туристический поток между РФ и КНР будет внушительным

Газета.Ru

Посол России в Пекине Игорь Моргулов считает, что с прекращением пандемии и восстановлением отрасли туристический поток между РФ и КНР будет внушительным, сообщает РИА Новости.

Туристический поток между РФ и КНР будет внушительным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с российской стороны какие-либо препятствия для таких поездок отсутствуют", - заявил Моргулов.

Он добавил, что несмотря на то, что пока массовые поездки россиян в Китай остаются под ограничениями, в посольстве надеются на скорейшее снятие всех преград с китайской стороны. Ранее стало известно, что Китай в экспериментальном режиме возобновил туристические поездки для организованных групп путешественников с 6 февраля.

Как уточняет агентство, на данный момент в одобренный властями список включены двадцать стран. В их числе Россия, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Лаос, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Швейцария, Таиланд, ЮАР, Куба, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланка.

Новости путешествий,Игорь Моргулов,
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