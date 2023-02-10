Что нужно знать туристам перед восхождением на гору Килиманджаро

Из-за своего невероятного биоразнообразия восхождение на гору Килиманджаро ежегодно привлекает множество альпинистов и туристов со всего мира.

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На спящем вулкане альпинисты обычно проводят порядка семи дней, пересекая различные климатические зоны: от тропических лесов в предгорьях через вересковые пустоши и засушливые альпийские пустыни до Арктики ближе к вершине. Кстати, вершина этого неактивного вулкана — Ухуру — возвышается на высоту 5 895 метров и является его самой высокой точкой. Неслучайно ее называют «крышей Африки». Это семидневное путешествие начинается примерно на высоте 1 800 метров. Из-за резкого подъема, который преодолевается за такой короткий промежуток времени, альпинисты должны быть в отличной физической форме и иметь опыт предыдущих высотных походов.

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Вот некоторые важные советы и информация о горе Килиманджаро от экспертов. Они могут понадобиться при подготовке к восхождению на гору Килиманджаро.

Время, необходимое для восхождения на Килиманджаро

Невозможно взять неограниченное количество дней отпуска, но и планировать успеть покорить гору Килиманджаро, то есть подняться и спуститься за неделю отпуска тоже нереально. Технически это, возможно, выполнимо, не советуем этого делать, если вы намерены достичь пика Ухуру. Жизнь так коротка, и восхождение на Килиманджаро может стать главным приключением всей этой жизни.

Лучше планировать провести на Килиманджаро 7–8 дней для безопасного, комфортного и успешного похода. Более короткие восхождения сопряжены с риском плохой акклиматизации и, как следствие, неминуемой эвакуации.

Итого: вместе со временем, необходимым для приезда в Танзанию и восстановления после смены часовых поясов, на это приключение придется отвести от девяти до одиннадцати дней.

Различные маршруты восхождения на Килиманджаро

Участники трекинга по маршруту Марангу, которые попытаются сделать это за 5 дней, могут серьезно захворать в середине пути и скорее всего остановятся. Несмотря на относительный комфорт проживания в домиках, полностью адаптироваться к высоте в этом случае не получится. Не следует выбирать самый быстрый маршрут наверх, если вы хотите обеспечить адекватную адаптацию и снизить риск кислородного голодания и горной болезни.

Выберите самый медленный вариант. Не смотрите на цену при сравнении 6-дневного и 7-дневного туров по маршруту Мачаме. Сразу оцените время. Семь дней всегда перевешивают шесть. Если вы пренебрегли этими инструкциями, вас может внезапно начать тошнить и мучить сильная головная боль прямо на вторую или третью ночь, что испортит все впечатления.

7- и 8-дневные варианты маршрута Лемошо также являются отличной альтернативой для акклиматизации перед восхождением на Килиманджаро.

Лучшее время года для восхождения на Килиманджаро

Есть несколько вариантов, когда лучше всего подняться на Килиманджаро. Для восхождения не существует установленных часов, поэтому вы, по сути, можете начать в любое время года. Очевидно, что существуют пиковый и низкий сезоны. Так, большинство туристов предпочитают путешествовать к пикам Кибо, Мавензи и Шира с января по март и с июня по октябрь — погода сухая и вероятность дождя самая низкая.

С июня по октябрь может быть немного прохладнее, и людей, несомненно, будет намного больше. Все потому, что большинство туристов Северной Европы и Северной Америки приезжают сюда именно летом — на летние каникулы.

Стоимость восхождения на Килиманджаро

Восхождение на Килиманджаро — занятие недешевое. Но, с другой стороны, из семи саммитов, то есть мировых вершин, Килиманджаро является одной из наименее дорогих. Например, восхождение на Эверест обойдется примерно в 70 000 долларов.

Стоимость восхождения на гору Килиманджаро, к счастью, не так высока. Планируя восхождение, следует учитывать несколько факторов, таких как размещение до и после похода, желаемый уровень комфорта, транспорт и многое другое. Если позволяет бюджет, добавьте роскоши. А вот с чрезмерно дешевыми поездками нужно быть осторожнее, так как в них могут быть плохо обученные гиды и низкооплачиваемые носильщики. Избегая таких бюджетных туров, вы можете помочь остановить жестокое обращение с носильщиками.

Советы опытных экспертов по восхождению на Килиманджаро

До вас были альпинисты, и их будет еще больше. Кто-то мотивировал вас подняться на Килиманджаро, а теперь и вы будете мотивировать других сделать то же самое.