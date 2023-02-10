Топ-10 авиакомпаний мира, больше всех летавших на Boeing 747

Буквально неделю назад Boeing передал заказчику последний в истории «Боинг 747», ознаменовав окончание целой эпохи. Много авиакомпаний эксплуатировали этот тип самолета за 54 года, и всего было построено почти 1 600 экземпляров.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Первый полет «Королевы небес» состоялся 9 февраля 1969 года. А всего через год самолет поступил на вооружение компании Pan-Am. На протяжении многих лет авиакомпании по всему миру с удовольствие летали на этом гиганте, предлагающем пассажирам первоклассный сервис.

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За всю свою историю Boeing 747 был у множества перевозчиков на всех континентах — от грузовых до пассажирских.

В топ-10 крупнейших эксплуатантов самолетов входят:

Atlas Air эксплуатировала 111 самолетов, несколько из которых летают и по сей день.

Japan Airlines (JAL), включая JAL Cargo, в период с 1970 по 2011 год эксплуатировала 109 самолетов различных модификаций.

British Airways — 103 самолета за 22-летний период. Когда в 2020 году разразилась пандемия, авиакомпания вывела оставшиеся 747-е из своего парка.

Air Atlanta Icelandic. Исландская коммерческая авиакомпания эксплуатировала 100 самолетов, первая поставка которых состоялась в 1993 году. В настоящее время у нее летает порядка 15 самолетов.

Singapore Airlines — 95 самолетов в своем парке. В течение 39 лет 747-й был основным самолетом пассажирского парка перевозчика, первый полет с авиакомпанией состоялся в 1973 году. В ее парке осталось всего семь самолетов 747, выполняющих грузовые рейсы.

United Airlines начала свои отношения с Boeing 747 в 1970 году. В общей сложности у United было 90 экземпляров 747-х, пока 7 ноября 2017 года этот тип самолета не был окончательно выведен из эксплуатации.

Korean Air — всего 87 самолетов, и в настоящее время осталось девять 747-8i — модификация Intercontinental.

Lufthansa использовала 83 самолета, и в настоящее время летают 8 машин 747–400 и 19 — 747–8i.

Cathay Pacific эксплуатировала за все годы 83 самолета и в настоящее время в парке 20 грузовых 747-х.

Kalitta Air эксплуатировала 76 самолетов, несколько из которых летают и по сей день.

Авиакомпания Atlas Air, сделавшая наибольшее количество рейсов на Boeing 747 в истории, выполняет грузовые и чартерные рейсы.

Для чартерных перевозок Atlas в настоящее время располагает пятью самолетами Boeing 747 двух различных конфигураций: 747–400 VIP и 747–400 HD.

Остальные «Боинги 747» Atlas представляют собой смесь 747-400F, 747-400LCF, 747-8F и используются для грузовых операций.