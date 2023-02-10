Живущая в Турции россиянка раскрыла признаки «отурчанивания» соотечественников

Живущая в Турции российская тревел-блогерша Саша Коновалова назвала главные привычки, которые перенимают соотечественники и мигранты у жителей республики. Об этом она порассуждала в личном блоге «Дзена».

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Первым признаком «отурчанивания» путешественница назвала изменение вкусовых привычек. Девушка призналась, что раньше предпочитала классический завтрак: кашу, яйца или чай с бутербродом. Сейчас же она привыкла начинать утро с соленых оливок, пахучего козьего сыра, томатного омлета с луком, острой перечной пасты и разнообразных закусок со свежими бубликами с кунжутом.

«В Турции не принято переступать порог в обуви. Многие местные жители разуваются перед входной дверью. Теперь я тоже так делаю. Почему в России не так? Потому что в наших квартирах есть прихожие. В Турции же вы, как правило, сразу попадаете в гостиную или в кухню», — раскрыла еще одну новую привычку блогерша.

Кроме того, россиянка призналась, что раньше стеснялась торговаться, однако пожив в Турции поняла, что «без этих "игр" тут не обойтись никак». Также из турецкой культуры она переняла поговорку «На все воля Аллаха» — по ее словам, таким образом турки смиряются с неизбежным и не волнуются о том, на что они не могут повлиять.

«Как ходят в ресторан турки? Чаще всего они заранее решают, что хотят съесть и могут сменить несколько заведений за вечер. Например, съесть кебаб там, где он "самый вкусный". Потом пойти за сладостями в любимую пекарню. Еще через час — выпить по чашечке кофе в панорамном ресторане. А дальше отправиться в бар, чтобы пропустить по рюмочке ракы. Это интересно!» — поделилась автор блога.