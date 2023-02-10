Турпоток между Россией и Китаем достигнет допандемийного уровня летом

Туристический поток из Китая через пункты пропуска на Дальнем Востоке восстановиться в скором времени и к лету достигнет допандемийных показателей, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин .

«Что касается туристического потока, ожидаем, что в ближайшее время, в ближайший туристический сезон, он в полном объеме вернет показатели пассажирооборота через наши пункты пропуска на те уровни, которые были до пандемии», — приводит «Интерфакс Туризм» слова Ивина, сказанные журналистам во Владивостоке.

Он отметил, что пассажирское сообщение с Китаем сейчас открыто, но пока что оно не достигает объемов времен до пандемии. В основной массе границу пересекают представители бизнеса, студенты и те, кто отправляются в Россию по семейным делам. Однако развитие идет.