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1 час назад

Турпоток между Россией и Китаем по земле достигнет допандемийного уровня уже летом

Deita.ru

Туристический поток из Китая через пункты пропуска на Дальнем Востоке восстановиться в скором времени и к лету достигнет допандемийных показателей, заявил заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин.

Турпоток между Россией и Китаем достигнет допандемийного уровня летом
Фото: Deita.ruDeita.ru

«Что касается туристического потока, ожидаем, что в ближайшее время, в ближайший туристический сезон, он в полном объеме вернет показатели пассажирооборота через наши пункты пропуска на те уровни, которые были до пандемии», — приводит «Интерфакс Туризм» слова Ивина, сказанные журналистам во Владивостоке.

Он отметил, что пассажирское сообщение с Китаем сейчас открыто, но пока что оно не достигает объемов времен до пандемии. В основной массе границу пересекают представители бизнеса, студенты и те, кто отправляются в Россию по семейным делам. Однако развитие идет.

Новости путешествий,Владимир Ивин,
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