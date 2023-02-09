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8 минут назад

Российских туристов не пустили на рейс Lufthansa в Коста-Рику, назвав будущими нелегалами

TourDom

Российские туристы не смогли вылететь рейсом Lufthansa из Стамбула во Франкфурт-на-Майне для транзита в Коста-Рику. Сотрудник авиакомпании в турецком аэропорту отказал пассажирам в посадке на борт, заподозрив в них потенциальных нелегальных иммигрантов в США.

Российских туристов не пустили на рейс в Коста-Рику, назвав будущими нелегалами
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Россияне планировали 7 февраля отправиться из Стамбула в Сан-Хосе через германский аэропорт. Авиабилет на перелеты был выписан на едином бланке, оба сегмента выполняются самой Lufthansa, транзит во Франкфурте-на-Майне занимал 5 часов 45 минут без смены терминала.

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Со слов туристов, они заранее прошли онлайн-регистрацию и хотели распечатать посадочный талон на соответствующей стойке. Однако сотрудник Lufthansa объявил россиянам о запрете прохода в самолет, при этом никаких документальных обоснований такого решения не предоставил.

«Он обвинил нас в том, что мы собираемся нелегально попасть в США через Мексику. Дальше заявил, что выставляет нам бан: летать Lufthansa мы больше не можем, но получим полный возврат от авиакомпании. Сказал обращаться к перевозчику, выдал нам визитку. При нас закрыли гейт на 20 минут раньше положенного срока», – рассказали туристы редакции TourDom.ru. Путешественники намерены обращаться в суд, расценивая грубое поведение сотрудника как дискриминацию, а недопуск на борт – как самоуправство.

Стоит отметить, что обратных билетов из Коста-Рики у россиян не было. При этом, согласно данным сервиса IATA Travel Centre, их наличие – обязательное требование для въезда в страну. Ресурс разработан на платформе Timatic, представляющей собой базу данных с информацией о документах, необходимых пассажирам, пересекающим государственные границы.

Ранее с некоторыми российскими туристами уже происходили подобные случаи, но все они сопровождались обоснованием причины отказа в перелете. Если авиакомпания не уверена в том, что пассажир соответствует всем правилам въезда в страну, путешественнику может быть отказано в посадке на рейс. При депортации перевозчику придется возвращать клиента в пункт отправления за свой счет. В данной ситуации, по словам россиян, никаких конкретных причин не указывалось, ни одного вопроса со стороны авиакомпании об обратных билетах не было, а на рейс не пустили исключительно граждан РФ.

Новости путешествий,Lufthansa,
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