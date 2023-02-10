В аэропорту Буэнос-Айреса задержали шестерых беременных россиянок

Шесть беременных гражданок России сейчас продолжают находиться в аэропорту столицы Аргентины после отказа им во въезде, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Георгий Полин.

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Ранее в аэропорту находились три беременных россиянки, сегодня к ним добавились еще три и около 25 россиян, прибывших в пятницу на том же рейсе. Их опрашивали на пограничном контроле несколько часов, а беременным отказали во въезде, передает ТАСС.

Первая девушка прилетела в Аргентину 7 февраля, а еще две – 8 февраля. Все имеют большой срок беременности. Им вынесли предписание «о недопущении въезда» на основании аргентинского закона о миграции.