Необычный способ туристки провести время в ожидании рейса вызвал споры в сети

Туристка придумала необычный способ провести время в ожидании рейса в аэропорту и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось в аккаунте @tsa, который делится лайфхаками в путешествиях и забавными ситуациями в воздушных судах, в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенном в сети ролике видно, как девушка занесла в зал ожидания надувной матрас, положила его между рядами кресел, разулась и легла спать.

«Вы тоже можете создать себе условия для дополнительного часа сна в аэропорту», — подписана публикация, набравшая почти 500 тысяч просмотров.

Видео путешественницы стало предметом споров в сети. Многие подписчики сообщества восхитились необычный идеей туристки и признались, что сами были бы не против провести время в ожидании самолета в горизонтальном положении. «Бьюсь об заклад, что пассажирам при задержке или отмене трансконтинентальных и других рейсов этот способ бы понравился», — заверил один из комментаторов.

Однако нашлись и те, кто не оценил предложенный лайфхак. «Действия девушки выглядят глупо. Она могла бы вместе со всеми просто сидеть в кресле в ожидании рейса», «Мне кажется, что у нее проблемы с воспитанием», «Зачем приносить кровать в аэропорт? Это не место для сна», — высказались другие юзеры.