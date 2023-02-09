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1 час назад

Названы сроки запуска авиасообщения между Россией и Мьянмой

Lenta.ruиещё 1

Посол Мьянмы в России Лвин У сообщил, что прямое авиасообщение с Россией может открыться в ближайшие два месяца. Планируемые сроки запуска рейсов он назвал на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма), пишет РИА Новости.

Названы сроки запуска авиасообщения между Россией и Мьянмой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры», — сообщил он.

Как уточнил Лвин У, Мьянма заинтересована в приеме российских туристов. По его словам, полеты могут быть запущены в ближайшие один-два месяца. Авиасообщение должно связать Москву, Новосибирск и Екатеринбург с азиатскими аэропортами Янгон и Мандалай.

В декабре 2022 года глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников пообещал, что в ближайшее время будут запущены прямые пассажирские рейсы между городами России и Мьянмы. По его мнению, запуск прямого авиасообщения будет стимулировать туристические потоки между странами.

Новости путешествий,Максим Решетников,Минэкономразвития,
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