Названы сроки запуска авиасообщения между Россией и Мьянмой

Посол Мьянмы в России Лвин У сообщил, что прямое авиасообщение с Россией может открыться в ближайшие два месяца. Планируемые сроки запуска рейсов он назвал на полях конференции в Санкт-Петербурге, посвященной 75-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией (СССР) и Республикой Союз Мьянма (Бирма), пишет РИА Новости.

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«Прямое авиасообщение между нашими странами должно появиться в ближайшее время. Руководство двух российских авиакомпаний выразило свой интерес, идут переговоры», — сообщил он.

Как уточнил Лвин У, Мьянма заинтересована в приеме российских туристов. По его словам, полеты могут быть запущены в ближайшие один-два месяца. Авиасообщение должно связать Москву, Новосибирск и Екатеринбург с азиатскими аэропортами Янгон и Мандалай.