Российские туристы мерзнут на курортах Египта

Россияне, отдыхающие на египетских курортах, жалуются на похолодание. Об этом рассказали в TourDom.

Так, в Египет пришло значительное для региона похолодание. Туристы пишут в соцсетях, что ночью в Хургаде температура воздуха опускается до 12 градусов. В ветренном климате курорта такая температура ощущается еще холоднее.

При этом в Шарм-эль-Шейхе воздух прогревается до 20 градусов и выше, но небо на любимых курортах россиян затянуто тучами.

Россияне уже жалуются, что отдыхают на пляже в халатах под одеялами, чтобы не замерзнуть и не продрогнуть от сильного ветра. Они отмечают, что для комфортного пребывания в Египте сейчас нужен теплый спортивный костюм с капюшоном.

«Мы даже плед купили, на пляже загорать... Как бы смешно ни звучало, но это так», — приводит издание слова российского туриста.