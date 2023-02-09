Россия и Турция придумали, как обойти ограничения с картой «Мир»

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что страны разрабатывают альтернативу платежной системе «Мир». Турецкие банки временно прекратили ее обслуживать после угроз США ввести санкции.

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Ерхов отметил, что работы по созданию новой платежной системы ведутся. По его словам, она может быть готова к будущему туристическому сезону, однако подводить итоги разработок пока рано.

Посол подчеркнул, что Россия намерена решить проблему туристов, которые не могут использовать безналичную оплату в Турции.

Напомним, в Турции не осталось банков, которые поддерживают российские карты «Мир». Изначально платежную систему вводили пять крупнейших банков страны, однако после того, как США пригрозили им санкциями, они приостановили партнерство.