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5 минут назад

Россия и Турция придумали, как обойти ограничения с картой «Мир»

РИА "ФедералПресс"

Российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что страны разрабатывают альтернативу платежной системе «Мир». Турецкие банки временно прекратили ее обслуживать после угроз США ввести санкции.

Россия и Турция придумали, как обойти ограничения с картой «Мир»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Ерхов отметил, что работы по созданию новой платежной системы ведутся. По его словам, она может быть готова к будущему туристическому сезону, однако подводить итоги разработок пока рано.

Посол подчеркнул, что Россия намерена решить проблему туристов, которые не могут использовать безналичную оплату в Турции.

Напомним, в Турции не осталось банков, которые поддерживают российские карты «Мир». Изначально платежную систему вводили пять крупнейших банков страны, однако после того, как США пригрозили им санкциями, они приостановили партнерство.

Ранее президент Эрдоган поручил создать российским туристам условия для безналичного расчета, писал «ФедералПресс».

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