Определен лидер среди сервисов для путешествий после ухода Booking

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Онлайн-сервис для бронирования отелей и апартаментов «Суточно.ру» стал лидером по приросту числа новых пользователей после ухода с российского рынка платформы Booking.com. Об этом стало известно из исследования МТС Travel и «МТС Исследования», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

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Первая тройка лидеров среди российских сервисов для бронирования жилья по приросту аудитории в 2022 году определилась следующим образом: «Суточно.ру» (рост в 4,5 раза по сравнению с 2021 годом), Bronevik.com (4,3 раза) и Ostrovok.ru (3,5 раза).

«Четвертая позиция в ТОПе сервисов с наибольшим приростом онлайн-пользователей у туроператора "Дельфин", который специализируется на путешествиях по России, — в 3,3 раза год к году. На пятом месте сайт туроператора TEZ TOUR, у которого за год стало в два раза больше уникальных посетителей», — говорится в исследовании.

Кроме того, выросла популярность сервисов Tutu.ru, сайта-отзовика Tripadviser и агрегаторов «Яндекс.Путешествия» и Aviasales — их аудитория выросла в среднем на 11 процентов к 2021 году. Самое большое падение год к году продемонстрировали ушедшие из России сервисы trivago (67 процентов), Agoda (63 процентов), а также сервис по поиску авиабилетов Skyscanner (38 процентов).

Среди агрегаторов билетов на транспорт в 2022 году на первое место по приросту пользователей вышел сайт для поиска авиабилетов Aerotur (43 процента), на второе место попал сайт и приложение Российских железных дорог (15 процентов), на третье — онлайн-платформа авиакомпании Smartavia (13 процентов).

В тройку-лидеров самых популярных туроператоров вошли «Дельфин», TEZ TOUR и «Алеан». Среди сервисов для поиска туров была отмечена платформа «Большая страна» (ее посетило почти в два раза больше пользователей по сравнению с 2021 годом), маркетплейс авторских туров YouTravel.me (прирост аудитории 70 процентов) и Travelata (шесть процентов).