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1 час назад

Цены на билеты в Анталью и Стамбул на 23 Февраля вырастут в 2-3 раза

TourDom

В период, включающий 23 Февраля, цены на авиабилеты на популярных маршрутах поднимутся в 2-3 раза. В ближайшие же дни совсем недорого можно слетать в Турцию и Египет из ряда российских городов.

Цены на билеты в Анталью и Стамбул на 23 Февраля вырастут в 2-3 раза
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, перелет из Сочи в Хургаду «Аэрофлотом» обойдется всего в 22 тыс. руб., если отправиться прямо сегодня, а вернуться 17 числа.

Билеты на рейсы «Азимута» в Стамбул из Минеральных вод можно купить всего за 9 тыс. руб. при условии, что пассажиры готовы совершить 5-дневную поездку с 15 по 19 февраля.

Из Москвы на пять дней можно экономично слетать в Анталью. S7 Airlines предлагает билеты всего за 16 тыс. руб. Правда, за багаж придется доплатить 6 тыс.

Бюджетные билеты в Стамбул предлагает авиакомпания «Победа» на даты с 10 по 16 февраля: 22 тыс. руб.

Новости путешествий,АК S7,Авиакомпания "Победа",Аэрофлот,
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