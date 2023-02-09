Цены на билеты в Анталью и Стамбул на 23 Февраля вырастут в 2-3 раза

В период, включающий 23 Февраля, цены на авиабилеты на популярных маршрутах поднимутся в 2-3 раза. В ближайшие же дни совсем недорого можно слетать в Турцию и Египет из ряда российских городов.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, перелет из Сочи в Хургаду «Аэрофлотом» обойдется всего в 22 тыс. руб., если отправиться прямо сегодня, а вернуться 17 числа.

Билеты на рейсы «Азимута» в Стамбул из Минеральных вод можно купить всего за 9 тыс. руб. при условии, что пассажиры готовы совершить 5-дневную поездку с 15 по 19 февраля.

Из Москвы на пять дней можно экономично слетать в Анталью. S7 Airlines предлагает билеты всего за 16 тыс. руб. Правда, за багаж придется доплатить 6 тыс.