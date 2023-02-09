Туристы нашли альтернативу склонам Сочи

Названы самые популярные среди россиян направления для горнолыжного туризма.

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Количество туристов, отдыхающих на горнолыжных курортах, в этом году выросло на 13 процентов. Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления — Мурманскую область, Камчатку, Южно-Сахалинск. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав трафик в период новогодних каникул.

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В период новогодних праздников турпоток на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии был почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей. Инфраструктура российских курортов при этом активно развивается. Лыжники и сноубордисты продолжают посещать как давно полюбившиеся им горнолыжные склоны, так и относительно новые направления. Турпоток горнолыжного кластера Сочи изменился незначительно, наибольший прирост — на пять процентов — показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа же демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания — турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» — в два раза.

Как отмечается, заметный прирост в этом году показали менее известные курорты в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, в период новогодних каникул сюда приехало в полтора раза больше туристов, чем годом ранее. Существенную динамику продемонстрировали также курорты Камчатского края «Альпина» и «Красная сопка» — они выросли на 47 процентов — и горнолыжный курорт «Горный воздух» в Южно-Сахалинске, принявший на 37 процентов больше гостей, чем в начале 2022 года.

В «МегаФоне» отметили, что уделяют большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году покрытие улучшили на курортах «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш». Также самая высокая базовая станция была установлена на Эльбрусе. Мобильная связь появилась на самых отдаленных горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения.