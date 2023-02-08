Отель в Таиланде вернул россиянке серьги стоимостью 2000 долларов

Сразу несколько российских туристов на неделе стали героями СМИ в Таиланде и во Вьетнаме. Однако в этот раз не из-за откусанных пальцев или конфликтов с турбизнесом, а благодаря ответственности местных полицейских и порядочности работников индустрии гостеприимства.

Фото: TourDom TourDom

В частности, 42-летняя Елена Жолобецкая путешествовала по островам Таиланда, отдыхая сначала на Пхукете, а затем на Самуи. По прибытии на второй курорт россиянка обнаружила пропажу дорогостоящих украшений и обратилась к сотрудникам туристической полиции. Те, в свою очередь, связались с коллегами на Пхукете, которые первым делом отправились в отель Khao Oat Airport, где останавливалась путешественница.

На ресепшене выяснилось, что при выезде Елена забыла серьги стоимостью 2000 долларов номере. Позднее, во время уборки комнаты, горничная нашла их и отнесла в офис администрации гостиницы. Сотрудники отеля пытались связаться с туристкой и передать ей вещи, однако сделать это удалось, украшения остались в сейфе.

Россиянка снова приехала на Пхукет, где ей вернули серьги. Несмотря на желание девушки отблагодарить персонал Khao Oat Airport, от вознаграждения работники отказались, отметив, что репутация и гостеприимство страны важнее.