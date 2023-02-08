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1 час назад

Новый летний рейс «Аэрофлота» шокировал российских туристов

Слово и Дело

Российская авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о рейсах в востребованную у граждан РФ страну.

Новый летний рейс «Аэрофлота» шокировал российских туристов
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Предстоящим летом россияне смогут летать в Тунис. Путешественники удивлены заявленными ценами и некоторыми особенностями перелета, рассказали в Ассоциации туроператоров РФ. Авиасообщение будет запущено с 30 мая.

Самолеты «Аэрофлота» будут вылетать из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям. В среднем перелет в одну сторону займет около девяти часов. Примерно за это время можно добраться до Таиланда. Стоимость билетов с багажом начинается от 49 тыс. рублей в начале июня и от 62 тыс. рублей — ближе к концу месяца.

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