Новый летний рейс «Аэрофлота» шокировал российских туристов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» рассказала о рейсах в востребованную у граждан РФ страну.
Предстоящим летом россияне смогут летать в Тунис. Путешественники удивлены заявленными ценами и некоторыми особенностями перелета, рассказали в Ассоциации туроператоров РФ. Авиасообщение будет запущено с 30 мая.
Самолеты «Аэрофлота» будут вылетать из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям. В среднем перелет в одну сторону займет около девяти часов. Примерно за это время можно добраться до Таиланда. Стоимость билетов с багажом начинается от 49 тыс. рублей в начале июня и от 62 тыс. рублей — ближе к концу месяца.