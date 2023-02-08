Новый летний рейс «Аэрофлота» шокировал российских туристов

Самолеты «Аэрофлота» будут вылетать из Шереметьево по вторникам, четвергам и воскресеньям. В среднем перелет в одну сторону займет около девяти часов. Примерно за это время можно добраться до Таиланда. Стоимость билетов с багажом начинается от 49 тыс. рублей в начале июня и от 62 тыс. рублей — ближе к концу месяца.