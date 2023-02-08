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2 часа назад

Россиянке после рейса пришлось искать своего пса в снежных полях возле аэропорта

Lenta.ru

Россиянке, прилетевшей в Санкт-Петербург рейсом Turkish Airlines, пришлось полтора часа искать сбежавшую из переноски собаку, за которой не уследили сотрудники аэропорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Россиянке пришлось искать пса в снежных полях возле аэропорта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как рассказала девушка, она прибыла в аэропорт Пулково ночным рейсом Turkish Airlines из Стамбула с собакой по кличке Браво. По прилете выяснилось, что переноска с питомцем разбилась при выгрузке из багажного отсека самолета, а пес убежал. Россиянка с сотрудниками отправилась на аэродром на поиски своего животного.

«Его обнаружили где-то в конце аэропорта. Меня посадили в рабочую машину и привезли на снежную поляну, окруженную автомобилями. В углу прятался Браво. Обняв пса, я поняла, что он больше никогда и никуда не полетит на самолете», — вспоминает путешественница.

Отмечалось, что за перевозку собаки туристка заплатила порядка 50 тысяч рублей. Хозяйка пса подала жалобу в авиакомпанию и аэропорт Санкт-Петербурга.

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