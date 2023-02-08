Россиянке пришлось искать пса в снежных полях возле аэропорта

Россиянке, прилетевшей в Санкт-Петербург рейсом Turkish Airlines, пришлось полтора часа искать сбежавшую из переноски собаку, за которой не уследили сотрудники аэропорта. Об этом сообщает Telegram -канал «Крыша ТурДома».

Как рассказала девушка, она прибыла в аэропорт Пулково ночным рейсом Turkish Airlines из Стамбула с собакой по кличке Браво. По прилете выяснилось, что переноска с питомцем разбилась при выгрузке из багажного отсека самолета, а пес убежал. Россиянка с сотрудниками отправилась на аэродром на поиски своего животного.