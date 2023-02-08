Названы лучшие сроки для выгодной покупки билетов в популярные пляжные страны

Российским туристам назвали лучшие сроки для выгодного бронирования авиабилетов в 2023 году в зависимости от направления и планируемых дат поездки. Информация по популярным у россиян странам появилась в Telegram-канале онлайн-сервиса Aviasales.

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Согласно прогнозу, основанному на анализе изменения цен в прошлых годах, авиабилеты в Турцию или Египет на весну или осень 2023 года лучше приобретать за два-три месяца до поездки. Если путешествие планируется летом, то озаботиться покупкой билетов стоит как можно раньше.

Билеты в Таиланд на весну следует искать не позднее чем за 2,5 месяца до поездки, на лето или осень — можно покупать уже сейчас. С планированием путешествия в такие пляжные страны как ОАЭ или Шри-Ланка также лучше не медлить: авиабилеты на весну или осень нужно бронировать как можно раньше, на лето — за один-два месяца.

Специалисты уверены, что в 2023 году авиабилеты в Черногорию стоит брать как можно раньше вне зависимости от дат поездки. Похожая ситуация и с любимыми курортами российских богачей — Сейшельскими и Мальдивскими островами. При этом уточняется, что перелет на Сейшелы по самой выгодной цене на лето можно забронировать как минимум за 1,5 месяца до отправления, на Мальдивы весной — не позднее 2,5 месяца.

Туристам советуют покупать билеты в Грузию на весну или лето как можно раньше, на осень — как минимум за два месяца. Выгодные предложения перелетов в Армению на лето появляются за два-три месяца, на осень — за 1,5-2,5 месяца, на весну — можно найти уже сейчас.