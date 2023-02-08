Крупнейшая авиакомпания Турции приготовилась вывезти людей из зон землетрясения

Национальная авиакомпания Турции Turkish Airlines в среду, 8 февраля, планирует вывезти 30 тысяч человек из зон землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

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Представитель крупнейшей авиакомпании Турции Яхья Устюн сообщил, что перевозчик готовится к новым эвакуационным рейсам из зон бедствия.

«Вчера мы перевезли 19 050 человек, а сегодня планируем эвакуировать 30 000 человек. Мы просим наших граждан спокойно ожидать своей очереди в аэропортах», — сообщил он.

Ранее в феврале Turkish Airlines объявила в Twitter, что все билеты из Аданы, Диярбакыра, Шанлыурфы и Элязыга в Стамбул с вылетами до 13 февраля будут продаваться по цене 100 турецких лир.