Россияне обогнали иностранцев по турпотоку на любимый курорт богачей

Россияне стали абсолютными лидерами по турпотоку на Сейшельские острова, обогнав иностранцев. За январь 2023 года страну посетили 3,7 тысячи отечественных туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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На втором месте оказались жители Германии — в пляжную страну прибыли 2,5 тысячи путешественников, на третьем — отдыхающие из Франции (2,2 тысячи человек). Четвертую и пятую строчку заняли Великобритания и Италия, откуда приехали 1025 и 932 путешественника соответственно. При этом всего Сейшелы, которые считаются любимым курортом богачей, с 1 по 31 января посетили 23,3 тысячи иностранцев, что на 8,1 процента больше, чем в январе 2022 года.

«Продажи туров на Сейшелы сейчас идут очень активно. С февраля по апрель загрузка отелей островов высокая, проблема определенного дефицита номеров сохраняется, — рассказали в пресс-службе туроператора Coral Travel. — С мая по август ситуация спокойная, поэтому хорошо бронируются туры не только на летние месяцы, но и на осень 2023 года».

На февральские праздники россияне могут приобрести путевки на Сейшелы от 342 тысяч рублей. В сумму входит перелет на прямых рейсах «Аэрофлота» в обе стороны и недельное проживание в трехзвездочном отеле на двоих. Размещение в гостиницах категории четыре и пять звезд обойдется дороже — от 362 и 444 тысяч рублей.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых мест отдыха у российских богачей. Популярностью у обеспеченных соотечественников пользуются также люксовые курорты ОАЭ, Греции и Италии.