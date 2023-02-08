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1 час назад

Россияне определились с маршрутами для отдыха на 23 февраля

Inc-News

Многие предпочли прибрежные районы Краснодарского края.

Россияне определились с маршрутами для отдыха на 23 февраля
Фото: Inc-NewsInc-News

Для отдыха на 23 февраля многие российские туристы предпочитают путевки на морские и горнолыжные курорты Краснодарского края, планируют посетить Санкт-Петербург или расслабиться в санаториях Кавминвод.

"Как отмечают в туркомпаниях, Краснодарский край продается активнее, чем год назад, так как тогда заселиться в отель можно было только с QR-кодом, и это существенно влияло на спрос", - сообщил Российский союз туриндустрии.

Подсчитано, что стоимость туров в Красную Поляну начинается от 50-60 тысяч рублей с перелетом. Второе место занимают туры в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых составляет около 20 тысяч рублей на человека, включая дорожные расходы.

Ранее стало известно, что под Калининградом откроется подводный парк для дайверов и археологов.

Новости путешествий,Российский союз туриндустрии,
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