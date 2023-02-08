Россияне определились с маршрутами для отдыха на 23 февраля

Многие предпочли прибрежные районы Краснодарского края.
Для отдыха на 23 февраля многие российские туристы предпочитают путевки на морские и горнолыжные курорты Краснодарского края, планируют посетить Санкт-Петербург или расслабиться в санаториях Кавминвод.
"Как отмечают в туркомпаниях, Краснодарский край продается активнее, чем год назад, так как тогда заселиться в отель можно было только с QR-кодом, и это существенно влияло на спрос", - сообщил Российский союз туриндустрии.
Подсчитано, что стоимость туров в Красную Поляну начинается от 50-60 тысяч рублей с перелетом. Второе место занимают туры в Санкт-Петербург, минимальная стоимость которых составляет около 20 тысяч рублей на человека, включая дорожные расходы.
Ранее стало известно, что под Калининградом откроется подводный парк для дайверов и археологов.