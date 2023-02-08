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19 минут назад

Туристы из России рассказали, как пережили землетрясение в Турции

RT на русском

Туристы из Ростова-на-Дону рассказали, как проходила эвакуация из их отеля в Мерсине во время землетрясения в Турции.

Туристы из России рассказали, как пережили землетрясение в Турции
Фото: UnsplashUnsplash

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Семья Войнниковых во время землетрясения находилась примерно в 300 км от эпицентра. По их словам, всё началось около 04:20 6 февраля. Они взяли документы, деньги и вышли из здания.

«В отеле была паника. Персонал не мог сориентировать людей, что им делать. Администратора вообще почему-то не было на месте. Мы вышли на парковку и попросили таксиста отвезти нас за город», — рассказала Алёна Войнникова.

Её муж Павел добавил, что больше всего семья боялась обрушения отеля.

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