Туристы из России рассказали, как пережили землетрясение в Турции

Туристы из Ростова-на-Дону рассказали, как проходила эвакуация из их отеля в Мерсине во время землетрясения в Турции.
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Семья Войнниковых во время землетрясения находилась примерно в 300 км от эпицентра. По их словам, всё началось около 04:20 6 февраля. Они взяли документы, деньги и вышли из здания.
«В отеле была паника. Персонал не мог сориентировать людей, что им делать. Администратора вообще почему-то не было на месте. Мы вышли на парковку и попросили таксиста отвезти нас за город», — рассказала Алёна Войнникова.
Её муж Павел добавил, что больше всего семья боялась обрушения отеля.