Из Минвод запустят новые международные рейсы

«Первые полеты могут состояться уже летом этого года. Уверен, что это позволит не только нашим жителям познакомиться со странами Востока, но и привлечь иностранных туристов в наше регион», — рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.