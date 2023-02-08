Из Минвод запустят новые международные рейсы

Росавиация выдала разрешение на полеты из Минеральных Вод в Пекин.
Росавиация выдала авиакомпании «Азимут» разрешение на выполнение рейсов из Международного аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае в Пекин. Также выдано разрешение на рейсы из Минвод в Самаркандр, Навои и другие страны, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Минераловодского городского округа.
«Росавиация выдала авиакомпании „Азимут“ разрешение на выполнение рейсов в Пекин из Международного аэропорта Минеральных Вод», — говорится в сообщении. Отмечается, что Росавиация также выдала разрешение на международные рейсы из аэропорта Минвод в Наманган, Ургенч, Фергану, Нукус, Навои, Бухару, Андижан, Самарканд.
«Первые полеты могут состояться уже летом этого года. Уверен, что это позволит не только нашим жителям познакомиться со странами Востока, но и привлечь иностранных туристов в наше регион», — рассказал глава Минераловодского городского округа Вячеслав Сергиенко, слова которого приводятся в сообщении.