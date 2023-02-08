Россиянам станет проще попасть в одну африканскую страну

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что теперь россиянам будет проще попасть в Эфиопию. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

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Теперь туристы смогут получить визу в Эфиопию прямо в аэропорту столицы Аддис-Абебы. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы упростить поездки в страну для российских туристов.

Ранее у путешественников из России было два варианта оформления визы. Первый был через посольство в Москве, а второй предполагал электронную визу. Однако не всем подходила такая практика.

Для оформления документов в аэропорту туристам необходимо взять с собой две фотографии, а также 52 доллара для визы, которая будет действовать до 30 дней.