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1 час назад

АТОР: Эфиопия упростила визовые правила для россиян

Мария Каткова

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что теперь россиянам будет проще попасть в Эфиопию. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Россиянам станет проще попасть в одну африканскую страну
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Теперь туристы смогут получить визу в Эфиопию прямо в аэропорту столицы Аддис-Абебы. Отмечается, что такое решение было принято для того, чтобы упростить поездки в страну для российских туристов.

Ранее у путешественников из России было два варианта оформления визы. Первый был через посольство в Москве, а второй предполагал электронную визу. Однако не всем подходила такая практика.

Для оформления документов в аэропорту туристам необходимо взять с собой две фотографии, а также 52 доллара для визы, которая будет действовать до 30 дней.

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Ранее сообщалось, что в аэропортах Таиланда отказались от унизительной процедуры.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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