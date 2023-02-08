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1 час назад

Паттайя стала одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян

runews24.ru

Путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей.

Паттайя вошла в топ любимых направлений россиян
Фото: runews24.rurunews24.ru

Одним из наиболее популярных направлений для отдыха среди российских туристов стал таиландский курорт Паттайя, передает РИА Новости.

Таиланд считается страной, которая подходит для отдыха на протяжении круглого года. В период с ноября по апрель там держится теплая и комфортная температура воздуха.

Паттайя знаменита своими развлекательными программами и ночной жизнью. Отмечается, что путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей. В стоимость путевки входит десятидневный отдых с проживанием в отеле.

Также стоит отметить, что питание на курортах Таиланда является достаточно бюджетным, однако можно найти и роскошные рестораны.

Кроме того, во время отдыха в Таиланде туристам следует помнить о правилах поведения. Так, если путешественники не хотят получить штраф, им не стоит показывать на людей пальцем, а также рвать и разбрасывать деньги.

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