Паттайя вошла в топ любимых направлений россиян

Путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей.

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Одним из наиболее популярных направлений для отдыха среди российских туристов стал таиландский курорт Паттайя, передает РИА Новости.

Таиланд считается страной, которая подходит для отдыха на протяжении круглого года. В период с ноября по апрель там держится теплая и комфортная температура воздуха.

Паттайя знаменита своими развлекательными программами и ночной жизнью. Отмечается, что путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей. В стоимость путевки входит десятидневный отдых с проживанием в отеле.

Также стоит отметить, что питание на курортах Таиланда является достаточно бюджетным, однако можно найти и роскошные рестораны.