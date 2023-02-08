Паттайя вошла в топ любимых направлений россиян

Путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей.
Одним из наиболее популярных направлений для отдыха среди российских туристов стал таиландский курорт Паттайя, передает РИА Новости.
Таиланд считается страной, которая подходит для отдыха на протяжении круглого года. В период с ноября по апрель там держится теплая и комфортная температура воздуха.
Паттайя знаменита своими развлекательными программами и ночной жизнью. Отмечается, что путешествие в этот регион королевства обойдется туристам в среднем в 107 тысяч рублей. В стоимость путевки входит десятидневный отдых с проживанием в отеле.
Также стоит отметить, что питание на курортах Таиланда является достаточно бюджетным, однако можно найти и роскошные рестораны.
Кроме того, во время отдыха в Таиланде туристам следует помнить о правилах поведения. Так, если путешественники не хотят получить штраф, им не стоит показывать на людей пальцем, а также рвать и разбрасывать деньги.