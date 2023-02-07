5 горнолыжных курортов, о которых мало кто знает

В России и не только.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Какие места приходят на ум, когда вы собираетесь покататься на сноуборде или лыжах? Шерегеш, Роза Хутор, Красная Поляна. Но что делать, если хочется провести горнолыжный уикенд в уединении с дикой природой и без длинных очередей на подъёмник? На этот случай наш эксперт подготовил пять новых направлений по России и странам СНГ, где на спуске можно увидеть девственные горы и не только.

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Архыз, Россия

Уровень сложности: для всех.

Сезон: декабрь – апрель.

Средняя стоимость ски-пасса: 2500 руб./день и 11 200 руб./пять дней.

Как добраться: рейсовый автобус или трансфер до Архыза от аэропорта в Минеральных водах (1-6 тыс. рублей) или поезд Москва-Архыз.

Хоть горнолыжники и осваивали эту местность с нулевых годов благодаря программе хели-ски (катания с вертолёта), строительство нового горнолыжного курорта Западного Кавказа началось только спустя 12 лет. Первая канатная дорога на перешейке Главного Кавказского хребта заработала в 2012 году.

Сейчас для тех, кто предпочитает комфортное катание, здесь есть 27 км подготовленных трасс с постоянным снежным покровом, а также туристические базы «Романтик» и «Лунная поляна», где расположены канатные дороги до готовых спусков. А любителям дикого ски-тура в Архызе можно подняться на лыжах до отметки 2840 м и спуститься по девственному «пухлому» снегу.

Курорт делится на два направления — Северный и Южный секторы. Трассы Южного сектора проходят через живописные сосновые леса на высоте 2000 м.

Трассы Северной зоны стартуют почти в поднебесной — с 2840 м (хребет Габула), что выше лесного ареала. Обе зоны подойдут путешественникам любого уровня подготовки.

Искушённым профессионалам понравятся трассы с их разнообразным рельефом с отметки 2340 м, ведущие к канатной дороге «Северное сияние» на уровне 1650 м.

Домбай, Россия

Уровень сложности: для всех.

Сезон: декабрь — апрель.

Средняя стоимость ски-пасса: 2500 руб./день и 11 200 руб./пять дней.

Как добраться: трансфер от аэропорта в Минеральных водах или на поезде до Пятигорска, Невинномысска, Нальчика или Черкесска.

Ещё один курорт в Кавказских горах, на территории республики Карачаево-Черкессия, на уровне 1600 м. Если вы мечтали прокатиться по заповедной зоне, то это место для вас — Домбай входит в состав Тебердинского государственного заповедника и находится на пересечении трёх ущелий: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Кстати, истреблённый вид зубров, который ранее населял эту местность и в честь которого был назван Домбай, снова завезли из Северной Америки в Теберду. И это однозначно добавляет плюсы в пользу выбора отдыха на Домбае.

Курорт хоть и существует давно, в 2004-2008 годы здесь был построен новый комплекс канатных дорог, который славится европейским качеством и современным оборудованием.

На высоте от 1800 до 3200 м расположились зелёные, синие и красные трассы общей протяжённостью 20 км. Помимо привычных спусков для новичков и продвинутых, здесь предлагают полетать на параплане, а настоящим профи – подняться на вертолёте на высокогорный склон для самого незабываемого спуска в жизни.

В зимний сезон Домбай напоминает Альпы: кругом величественные снежные вершины, уютные домики с иллюминацией и аромат глинтвейна.

Камчатка, Россия

Уровень сложности: профессиональный.

Сезон: декабрь – апрель.

Средняя стоимость: от 70 тыс. рублей на группу из 12 человек в день (примерно 6-9 спусков).

Как добраться: самолётом до Петропавловска-Камчатского.

Место, где можно объединить исследование дикой стихии с эмоциями на пределе, а заодно и проверить свои горнолыжные навыки. Камчатка собрала в себе все прелести нетронутой природы: вулканы, океан, леса и горы.

Это место подойдёт только настоящим профи: тем, кто прекрасно управляет скоростью и направлением спуска, а также разбирается в особенностях разного типа снега и погоды. Здесь нет никаких подъёмников. Только хели-ски — подъём горнолыжников на вертолёте до вулканических склонов и фри-райд спуск.

Старт программы начинается с вертодрома «Витязь-Аэро». Вашу группу из 12 человек доставят на вулкан (многие отправляются на Корякскую сопку за её снежными полями и рельефом) и будут контролировать каждый спуск по рации.

По понятным причинам снег в диких условиях никто не готовит, кроме матушки-природы, поэтому вам придётся иметь дело не только с приятным «пухляком», но и со льдом и валунами. Будьте готовы к тому, что погода и, соответственно, качество снега могут меняться в течение дня несколько раз. Но все эти трудности с лихвой окупаются, когда ощущаешь, как перехватывает дух от красоты, пока скатываешься по склонам между вулканами к океану.

Нуртау, Казахстан

Уровень сложности: для всех.

Сезон: декабрь – апрель.

Средняя стоимость канатной дороги: 2500 тенге/час.

Как добраться: самолётом до Усть-Каменогорска и трансфером до Нуртау.

Ещё одно название этой местности — Княжьи горы. Это самый молодой и развивающийся горнолыжный курорт южного Казахстана. Вы не услышите здесь шум толпы, зима тут тёплая, а ландшафт отлично подходит для семейного отдыха. Прекрасное место, чтобы не просто отдохнуть от большого города, но и воссоединиться с нетронутой природой.

Всё оснащение здесь современное. Протяжённость трасс небольшая: одна — 1800 м, другая — 2000 м с углом наклона от 12 до 45 градусов. Хоть Нуртау и невелик, но именно благодаря этому здесь нет таких длинных очередей на подъёмники, как на популярных курортах в Сочи.

Цахкадзор, Армения

Уровень сложности: для всех плюс отдельный акцент для профи.

Сезон: ноябрь – апрель.

Средняя стоимость ски-пасса: от 10 тыс. драмов (1800 рублей) за 10 подъёмов.

Как добраться: самолётом до Еревана, далее на такси или поезде до станции «Раздан», а затем на микроавтобусе до Цахкадзора.

Этот курорт входит в пятёрку лучших мест для горнолыжного отдыха в СНГ. Однако не все о нём знают. Цахкадзор расположен в живописных горах Тегенис, в 40 минутах езды от Еревана. Интересно, что Тегенис с пышными лесами разделён на две зоны — восточную, жилую с многоэтажками, и западную, горную с 15 треками разной сложности общей протяжённостью 30 км.

Основные спуски расположены в заснеженном высокогорье на высоте между 1966 и 2819 м. Обязательно отправляйтесь на самую высокую точку, чтобы насладиться видом на озеро Севан и гору Арарат. Поговаривают, что воздух здесь целебный, так как обладает отрицательной ионизацией. Именно поэтому и благодаря тёплой зиме ещё в СССР здесь проводили почти все спортивные сборы.