Авиабилеты в Таиланд и на Шри-Ланку на 23 Февраля сравнялись по цене с турами

Турагенты сообщают, что не могут найти для своих клиентов авиабилеты из Москвы на Пхукет и Шри-Ланку на дни, включающие праздничный выходной, 23 Февраля. «В частности, нет мест на рейсах “Аэрофлота” из Москвы в Коломбо с вылетом 16–19 февраля на 7–12 ночей, – говорит Наталья Вербицкая (“Интурист на Таганке”). – На более длительный срок, 14 дней и больше, билеты найти можно, но для многих туристов это долго».

Фото: TourDom TourDom

С похожими проблемами сталкиваются и другие представители розницы. «Таиланд и Шри-Ланка сейчас пользуются огромным спросом. Даты с 20 по 26 февраля попадают на период каникул для тех школ, где учатся по триместрам, – говорит турагент Наталья Котельникова. – Поэтому многие наши клиенты заранее приобретали туры и билеты на эти дни».

Видео дня

Улететь на Шри-Ланку можно, например, 18 или 19 февраля (за 100 тыс. руб. в один конец) рейсами AZUR air или «Аэрофлота». А вот вернуться обратно в Москву прямым рейсом через неделю, 25–26 февраля, не получится – билетов нет. Впрочем, можно использовать рейс flydubai с пересадкой в ОАЭ, дорога займет 12 часов и обойдется в 83 тыс. руб.

Свободные кресла есть на борту «Аэрофлота», вылетающего из Коломбо 27 февраля, но перелет в один конец обойдется в 2 раза дороже, чем тариф туда – 183 тыс. руб.

По более адекватным ценам туристы смогут отправиться домой через 2 недели. Например, на 4 марта есть билеты на рейс flydubai за 47 тыс., а на 3 марта можно забронировать кресло на «Аэрофлоте» «всего» за 107 тыс.

Не менее сложно купить билеты и на Пхукет. Улететь на остров из Москвы пассажиры смогут «Аэрофлотом» за 77 тыс. руб. 17 февраля или за 90 тыс. – 19-го числа.

Вернуться в Россию через неделю прямым рейсом можно как минимум за 112 тыс. руб., если выбрать рейс «Аэрофлота» на 26 февраля. Однако по состоянию на 19 часов в наличии оставалось одно последнее место по такой цене. Билеты на соседние дни обойдутся уже как минимум в 138 тыс.

Впрочем, если туристы захотят продлить свой отпуск, более «дешевый» вариант предлагает авиакомпания Qatar Airways на 1 марта – 85 тыс. руб. за перелет со стыковкой в Дохе.