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16 минут назад

В Таиланде пожаловались на потерю доходов от туристов из-за смекалистых россиян

Lenta.ru

В Таиланде обвинили предприимчивых иностранцев, в частности россиян, ведущих незаконный бизнес в королевстве, в создании сильной конкуренции за туристов. Об этом пишет TourDom.

В Таиланде пожаловались на потерю доходов из-за смекалистых россиян
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалисты обратили внимание на многочисленные жалобы жителей Пхукета на странице Информационного туристского центра Пхукета в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена): по мнению тайцев, россияне ведут незаконный бизнес, который процветает и приносит доходы, в отличие от менее успешных тайских проектов. Например, соотечественники активно работают таксистами, гидами, развлекают туристов в ресторанах и сдают автомобили в аренду.

«Я видел русских, работавших водителями на экскурсиях по Пхукету. Они предлагали также услуги по встрече в аэропорту и аренде авто», «И я видел много русских таксистов, забирающих клиентов из моего ресторана», «А у меня строительная компания, и я потерял много проектов из-за русских инженеров», — пожаловались на смекалистых конкурентов тайцы.

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