В Таиланде пожаловались на потерю доходов из-за смекалистых россиян

В Таиланде обвинили предприимчивых иностранцев, в частности россиян, ведущих незаконный бизнес в королевстве, в создании сильной конкуренции за туристов. Об этом пишет TourDom .

Специалисты обратили внимание на многочисленные жалобы жителей Пхукета на странице Информационного туристского центра Пхукета в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена): по мнению тайцев, россияне ведут незаконный бизнес, который процветает и приносит доходы, в отличие от менее успешных тайских проектов. Например, соотечественники активно работают таксистами, гидами, развлекают туристов в ресторанах и сдают автомобили в аренду.