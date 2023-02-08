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54 минуты назад

Визу в Индонезию теперь можно не только оформить в онлайне, но и продлить

TourDomиещё 2

Индонезия открыла возможность онлайн-продления электронных виз по прибытии. Теперь туристы могут без лишних хлопот провести в стране 60 дней. Ранее после завершения месячной e-VOA необходимо было ехать в иммиграционную службу, сидеть в очереди и сдавать отпечатки, чтобы остаться в стране еще на такой же период.

Визу в Индонезию теперь можно не только оформить в онлайне, но и продлить
Фото: TourDomTourDom

Теперь увеличить срок можно онлайн на том же сайте, где документы для въезда оформлялись первоначально. Но только один раз. И первая виза, и ее продление обойдутся туристу в 500 тыс. индонезийских рупий. По сегодняшнему курсу это порядка 2400 руб. Оплатить сбор необходимо картами Visa, MasterCard или JCB. Туристам из России понадобится иностранный «пластик». Также платеж может быть проведен с карты, не принадлежащей заявителю. После проведения платежа турист получит электронную e-VOA на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты.

«Идея хорошая, но зарегистрироваться на этом кривом и глючном сайте – настоящий квест. Неделю назад перестали приходить ссылки для активации аккаунта, а еще система постоянно ругается на скан паспорта при регистрации», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Стабильной работы, по мнению некоторых, ждать не стоит: «Увы, для Индонезии это нормально. У них все, что связано с онлайн-сервисами да и сам интернет, через одно место».

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