Визу в Индонезию теперь можно не только оформить в онлайне, но и продлить

Индонезия открыла возможность онлайн-продления электронных виз по прибытии. Теперь туристы могут без лишних хлопот провести в стране 60 дней. Ранее после завершения месячной e-VOA необходимо было ехать в иммиграционную службу, сидеть в очереди и сдавать отпечатки, чтобы остаться в стране еще на такой же период.

Фото: TourDom TourDom

Теперь увеличить срок можно онлайн на том же сайте, где документы для въезда оформлялись первоначально. Но только один раз. И первая виза, и ее продление обойдутся туристу в 500 тыс. индонезийских рупий. По сегодняшнему курсу это порядка 2400 руб. Оплатить сбор необходимо картами Visa, MasterCard или JCB. Туристам из России понадобится иностранный «пластик». Также платеж может быть проведен с карты, не принадлежащей заявителю. После проведения платежа турист получит электронную e-VOA на адрес электронной почты, указанный при заполнении анкеты.