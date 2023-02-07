В аэропортах Таиланда отказались от унизительной процедуры

Власти Таиланда приняли решение отказаться от тщательного личного досмотра в аэропортах пассажиров, владеющих дорогостоящими аксессуарами и другими предметами роскоши. Об этом сообщает Bangkok Post.
Заместитель генерального директора Таможенного департамента Пхантонга Лойкулнанта заявил, что подобные процедуры считаются "унизительными и навязчивыми" для туристов:
"Мы больше не будем проводить унизительные и навязчивые личные досмотры гостей, даже если они носят дизайнерские сумки стоимостью в сотни тысяч бат или роскошные часы за несколько миллионов бат".
Отмечается, что новая политика будет применяться в отношении личных вещей, а не предметов, ввозимых для торговли.
Так, туристы, въезжающие в Таиланд, могут пройти по зеленому коридору, если у них нет предметов, подлежащих декларированию. Например, личные вещи на общую сумму не более 20 тысяч бат (около 42 тысяч рублей), не являющиеся запрещенными, а также максимум 200 сигарет или 250 граммов табака и не более одного литра алкогольных напитков.