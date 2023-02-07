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В Сочи пляжи дополнительно оборудуют для маломобильных граждан

Сочинские пляжи к лету оборудуют дополнительными элементами безбарьерной среды. Это сделает их еще удобнее для отдыхающих, приезжающих на главный курорт страны.

В Сочи пляжи оборудуют для маломобильных граждан
© Российская Газета

Согласно городской дорожной карте обеспечения комплексной готовности пляжей к летнему сезону, минимум один из входов на территорию должен быть доступен для маломобильных граждан. Также для них оборудуют удобный спуск к воде и подходы к объектам пляжного сервиса.

До первого июня пользователи пляжной территории должны получить сертификат в сфере обеспечения доступной среды. Кроме того, для пляжей Сочи приобретены 40 мобильных пандусов для спуска в воду. Они будут установлены в этом году на 35 территориях.

Кстати, в этом сезоне на курорте работают 36 прибрежных территорий, которые оборудованы всем необходимым для отдыха в зимний сезон. Горожане и туристы могут любоваться пейзажами и дышать целебным морским воздухом. На зимних пляжах проводятся занятия по йоге, соревнования по волейболу, воркауту и другим видам спорта.

Зимние пляжи обозначены специальным желтым флагом, они находятся на Приморской набережной в Центральном районе, набережных Адлера, Хосты, Дагомыса и поселка Лазаревского.

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