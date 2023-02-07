Аэропорт в Сочи получит новый пассажирский терминал

Международный аэропорт Сочи увеличит пропускную способность почти вдвое – до 20 млн пассажиров в год. Такая возможность появится с вводом в строй нового аэровокзального комплекса площадью 40 тыс. кв. м в 2026 году. О старте строительства уже в будущем году сообщил сегодня в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве управляющий директор аэропорта Алексей Комаров.

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По информации Интерфакс-Туризм, общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта составят более 20 млрд руб., из которых три четверти запланированы на новый терминал и привокзальную площадь. Проект предусматривает создание перехода в существующий комплекс и развитие служебно-технической территории.

Алексей Комаров заявил, что предприятие рассчитывает на господдержку при строительстве аэродромных объектов в части расширения перронов для увеличения количества мест стоянок и повышения пропускной способности аэропорта. С этой просьбой он обратился на выставке к замминистра транспорта РФ Игорю Чалику.

По проекту пропускная способность аэропорта вырастет сначала в полтора раза – до 4,5 тыс. пассажиров в час, далее – до 5,5 тыс. Годовой пассажиропоток в итоге составит порядка 20 млн пассажиров. В 2022 году авиагавань обслужила 13 млн человек, что на 17% больше показателя предыдущего года – рекордное количество за всю историю.