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2 часа назад

Аэропорт в Сочи получит новый пассажирский терминал

TourDom

Международный аэропорт Сочи увеличит пропускную способность почти вдвое – до 20 млн пассажиров в год. Такая возможность появится с вводом в строй нового аэровокзального комплекса площадью 40 тыс. кв. м в 2026 году. О старте строительства уже в будущем году сообщил сегодня в ходе выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS в Москве управляющий директор аэропорта Алексей Комаров.

Аэропорт в Сочи получит новый пассажирский терминал
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

По информации Интерфакс-Туризм, общие инвестиции в инфраструктурные проекты аэропорта составят более 20 млрд руб., из которых три четверти запланированы на новый терминал и привокзальную площадь. Проект предусматривает создание перехода в существующий комплекс и развитие служебно-технической территории.

Алексей Комаров заявил, что предприятие рассчитывает на господдержку при строительстве аэродромных объектов в части расширения перронов для увеличения количества мест стоянок и повышения пропускной способности аэропорта. С этой просьбой он обратился на выставке к замминистра транспорта РФ Игорю Чалику.

По проекту пропускная способность аэропорта вырастет сначала в полтора раза – до 4,5 тыс. пассажиров в час, далее – до 5,5 тыс. Годовой пассажиропоток в итоге составит порядка 20 млн пассажиров. В 2022 году авиагавань обслужила 13 млн человек, что на 17% больше показателя предыдущего года – рекордное количество за всю историю.

Последние работы по модернизации аэропорта проводили в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. В 2007–2013 гг. в них было инвестировано около 14 млрд руб.

Новости путешествий,Игорь Чалик,Алексей Комаров,
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