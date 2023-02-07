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3 часа назад

Azur Air планирует по итогам года увеличить пассажиропоток на 10% - до 2,3 млн человек

Агентство «Москва»

Авиакомпания Azur Air планирует по итогам 2023 года увеличить пассажиропоток на 10% - до 2,3 млн человек, сообщил журналистам в кулуарах выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS генеральный директор авиакомпании Евгений Королев.

Azur Air планирует по итогам года увеличить пассажиропоток на 10%
Фото: Unsplash.com Unsplash.com

«По итогам 2022 года Azur Air перевезла 2,1 млн пассажиров, в 2023 году планируем нарастить перевозки на 10%, до 2,3 млн пассажиров», - сказал Королев.

Он отметил, что в летнем сезоне 2023 года в основном планируется выполнять рейсы в Турцию - в интересах российских туристов.

«Маршрутная сеть может адаптироваться под потребности наших партнеров-туроператоров, мы готовы рассматривать любые доступные международные направления. Не исключаю, что летом предложим полетные программы по популярным внутренним направлениям, например, в Сочи», - добавил Королев.

По его словам, планируется, что маршрутная сеть авиакомпании следующего зимнего сезона как минимум не будет сокращаться относительно текущего зимнего сезона.

Новости путешествий,Евгений Королев,
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