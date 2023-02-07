АТОР: въездной турпоток в Россию снизился на 30,2%

«В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 годы. Для сравнения: в 2020 году иностранцы совершили 335,8 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В 2021 году, в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок», — пояснили в АТОР, ссылаясь на данные Пограничной службы ФСБ России.