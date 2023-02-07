АТОР: въездной турпоток в Россию снизился на 30,2%

Въездной турпоток в Россию снизился на 30,2% по сравнению с 2021 годом, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
«В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Въездной турпоток в Россию по итогам прошлого года оказался меньше, чем даже в «ковидные» 2020 и 2021 годы. Для сравнения: в 2020 году иностранцы совершили 335,8 тыс. визитов в Россию с туристическими целями. В 2021 году, в разгар ковидных ограничений, иностранный въездной турпоток составил 288,3 тыс. поездок», — пояснили в АТОР, ссылаясь на данные Пограничной службы ФСБ России.
Отмечается, что в лидерах по числу посетивших Россию — граждане Германии (25,4 тыс. визитов), Турции (22,6 тыс.) и Ирана (14,6 тыс.). При этом в АТОР уточняют, что в случае Германии в большей степени речь идет о бизнес-поездках, а организованных туристических поездок практически не было.
Ранее стало известно Китай возобновит организованный выездной туризм в пробном режиме.