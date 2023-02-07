«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют разработать новые стандарты

Новые правила компания разработает совместно с Ространснадзором, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на информационный портал для пенсионеров PensNews.ru.

Фото: Konkurent Konkurent

Крупная российская авиакомпания «Аэрофлот» и Ространснадзор намерены разработать новые стандарты, которые могут затронуть всех авиаперевозчиков страны.

Речь идет о нормах, которые будут внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП) относительно ручной клади, допустимой для граждан.

Дело в том, что единого стандарта багажа, который можно взять с собой в салон самолета, нет – у каждой авиакомпании требования свои.

Чтобы исправить данную ситуацию, «Аэрофлот» проводит консультирование с Ространснадзором по поводу по вопросу подобных изменений.

Отмечается, что минимальные стандарты относительно габаритов будут прописаны для сумок, чемоданов и прочей ручной клади.