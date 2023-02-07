Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
1 час назад

«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют разработать новые стандарты

Konkurent.ru

Новые правила компания разработает совместно с Ространснадзором, сообщает KONKURENT.RU со ссылкой на информационный портал для пенсионеров PensNews.ru.

«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют разработать новые стандарты
Фото: KonkurentKonkurent

Крупная российская авиакомпания «Аэрофлот» и Ространснадзор намерены разработать новые стандарты, которые могут затронуть всех авиаперевозчиков страны.

Речь идет о нормах, которые будут внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП) относительно ручной клади, допустимой для граждан.

Дело в том, что единого стандарта багажа, который можно взять с собой в салон самолета, нет – у каждой авиакомпании требования свои.

Чтобы исправить данную ситуацию, «Аэрофлот» проводит консультирование с Ространснадзором по поводу по вопросу подобных изменений.

Отмечается, что минимальные стандарты относительно габаритов будут прописаны для сумок, чемоданов и прочей ручной клади.

Если нормы будут приняты, то они будут действовать для всех авиакомпаний России.

Новости путешествий,Ространснадзор,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители