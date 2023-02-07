Россиянам объяснили, стоит ли сейчас лететь на отдых в Турцию

В Турции произошло сильное землетрясение, в результате которого почти три тысячи граждан погибли и 15 тысяч человек пострадали. Юрист союза туриндустрии Георгий Мохов рассказал «ФедералПресс», стоит ли сейчас ехать на отдых в Турцию или лучше перенести поездку.

«По информации турецких властей, землетрясение не затронуло основные курортные зоны, где находятся организованные российские туристы. Гостей в стране принимают, размещают. Нет информации о какой-то угрозе для туристов, вылетающих в курортные города Турции», – пояснил эксперт.

По его словам, каждый человек сам принимает решение: лететь или не лететь. Если люди боятся лететь сейчас, а путевки уже куплены, то им нужно обратиться к туроператору с просьбой перенести дату вылета или же отменить поездку. Но в последнем случае могут быть денежные потери.