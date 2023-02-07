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1 час назад

Росавиация дала «Уральским авиалиниям» допуск на новые маршруты

Ura.Ruиещё 1

Росавиация опубликовала приказ о допуске авиакомпаний к полетам по новым маршрутам или увеличению маршрутов по старым направлениям. В частности, для «Уральских авиалиний» расширили список городов в Узбекистане, куда авиакомпания может выполнять рейсы. Документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Росавиация дала «Уральским авиалиниям» допуск на новые маршруты
Фото: Ura.ruUra.ru

Уральские авиалинии» получили допуск на полеты в Наманган (Узбекистан) из Грозного, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Казани и других городов, а также в Карши из Сочи, Ростова на Дону и Екатеринбурга. Компания может выполнять рейсы в Ургенч из Челябинска, Хабаровска и Екатеринбурга, а также в Фергану, Нукус и Навои. Разрешения на полеты начнут действовать с летнего сезона.

Ранее URA.RU сообщало, что генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов обратился в «Российскую ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта» с просьбой обратить внимание на факторы, которые сдерживают рост доступности перевозок. В частности, он указал на невозможность купить отечественные самолеты.

Новости путешествий,Сергей Скуратов,Уральские авиалинии,Росавиация,
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