Росавиация дала «Уральским авиалиниям» допуск на новые маршруты

Росавиация опубликовала приказ о допуске авиакомпаний к полетам по новым маршрутам или увеличению маршрутов по старым направлениям. В частности, для « Уральских авиалиний » расширили список городов в Узбекистане, куда авиакомпания может выполнять рейсы. Документ опубликован на официальном сайте Росавиации.

Уральские авиалинии» получили допуск на полеты в Наманган (Узбекистан) из Грозного, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Казани и других городов, а также в Карши из Сочи, Ростова на Дону и Екатеринбурга. Компания может выполнять рейсы в Ургенч из Челябинска, Хабаровска и Екатеринбурга, а также в Фергану, Нукус и Навои. Разрешения на полеты начнут действовать с летнего сезона.